PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/ Kollision zwischen Auto

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/ Kollision zwischen Auto
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Montag (29.09.25) an der Kökelsumer Straße zusammengestoßen. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 36-jähriger aus Olfen die Kökelsumer Straße in Fahrtrichtung Ahsen. Gleichzeitig war eine 39-jährige Frau aus Olfen auf der Kökelsumer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Straße Am Lambertgraben wollte der 36-Jährige nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Frau kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 09:10

    POL-COE: Nottuln/ Unfallfluchten

    Coesfeld (ots) - Ein schwarzen Hyundai i20 hat ein unbekannter Autofahrer an der Steinstraße beschädigt. Zwischen 15 Uhr am Sonntag (28.09.25) und 13 Uhr am Montag (29.09.25) liegt die Unfallzeit. In Appelhülsen beschädigte ein unbekannter Autofahrer bereits am Freitag (26.09.25) einen braunen 1er BMW. Dieser stand zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr am der Straße Werlte. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:00

    POL-COE: Dülmen, Hohe Straße/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Hohen Straße versucht, die Eingangstür einer Praxis aufzuhebeln. Das geschah zwischen 19.30 Uhr am Freitag (26.09.25) und 9 Uhr am Samstag (27.09.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren