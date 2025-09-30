Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/ Kollision zwischen Auto

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Montag (29.09.25) an der Kökelsumer Straße zusammengestoßen. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 36-jähriger aus Olfen die Kökelsumer Straße in Fahrtrichtung Ahsen. Gleichzeitig war eine 39-jährige Frau aus Olfen auf der Kökelsumer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Straße Am Lambertgraben wollte der 36-Jährige nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Frau kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

