PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Ein schwarzen Hyundai i20 hat ein unbekannter Autofahrer an der Steinstraße beschädigt. Zwischen 15 Uhr am Sonntag (28.09.25) und 13 Uhr am Montag (29.09.25) liegt die Unfallzeit.

In Appelhülsen beschädigte ein unbekannter Autofahrer bereits am Freitag (26.09.25) einen braunen 1er BMW. Dieser stand zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr am der Straße Werlte. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:00

    POL-COE: Dülmen, Hohe Straße/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Hohen Straße versucht, die Eingangstür einer Praxis aufzuhebeln. Das geschah zwischen 19.30 Uhr am Freitag (26.09.25) und 9 Uhr am Samstag (27.09.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:24

    POL-COE: Coesfeld, Wetmarstraße/ Falsche Stadtmitarbeiter

    Coesfeld (ots) - Zwei Betrüger gaben sich am Freitag (26.09.25) als Mitarbeiter der Stadt Coesfeld aus. Gegen 13.30 Uhr klingelten sie bei einem 86-Jährigen an der Wetmarstraße. Die Täter gaben an, nach der Heizung schauen zu müssen. Einer begleitete den Senior in dessen Wohnung. Die Wohnungstür blieb offen. Zunächst führte der 86-Jährige den Mann zur Heizung. Anschließend begaben sich beide in einen Raum, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren