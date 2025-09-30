Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Ein schwarzen Hyundai i20 hat ein unbekannter Autofahrer an der Steinstraße beschädigt. Zwischen 15 Uhr am Sonntag (28.09.25) und 13 Uhr am Montag (29.09.25) liegt die Unfallzeit.

In Appelhülsen beschädigte ein unbekannter Autofahrer bereits am Freitag (26.09.25) einen braunen 1er BMW. Dieser stand zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr am der Straße Werlte. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell