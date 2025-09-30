PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Weddern/ Traktor und Auto zusammengestoßen

POL-COE: Dülmen, Weddern/ Traktor und Auto zusammengestoßen
Coesfeld (ots)

Ein Traktor und ein Auto sind am Montag (29.09.25) an der K13 in Weddern zusammengestoßen. Gegen 16.20 Uhr wollte der 76-jähriger Treckerfahrer aus Dülmen links in eine Zufahrt abbiegen. Zeitgleich setzte ein 22-jähriger Autofahrer aus Coesfeld zum Überholen an. Dabei kam es zur Kollision. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Coesfelder in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

