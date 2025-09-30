POL-COE: Dülmen, Weddern/ Traktor und Auto zusammengestoßen

Coesfeld (ots) - Zwei Betrüger gaben sich am Freitag (26.09.25) als Mitarbeiter der Stadt Coesfeld aus. Gegen 13.30 Uhr klingelten sie bei einem 86-Jährigen an der Wetmarstraße. Die Täter gaben an, nach der Heizung schauen zu müssen. Einer begleitete den Senior in dessen Wohnung. Die Wohnungstür blieb offen. Zunächst führte der 86-Jährige den Mann zur Heizung. Anschließend begaben sich beide in einen Raum, der ...

