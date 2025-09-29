Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wetmarstraße/ Falsche Stadtmitarbeiter

Coesfeld (ots)

Zwei Betrüger gaben sich am Freitag (26.09.25) als Mitarbeiter der Stadt Coesfeld aus. Gegen 13.30 Uhr klingelten sie bei einem 86-Jährigen an der Wetmarstraße. Die Täter gaben an, nach der Heizung schauen zu müssen. Einer begleitete den Senior in dessen Wohnung. Die Wohnungstür blieb offen. Zunächst führte der 86-Jährige den Mann zur Heizung. Anschließend begaben sich beide in einen Raum, der sich unmittelbar neben der Wohnungstür befindet. Der Unbekannte hatte ein Formular dabei, auf welchem der Coesfelder zweimal unterschreiben sollte, was er auch tat.

Nach rund fünf Minuten verließ der Täter die Wohnung. Einige Sekunden später sah der Senior einen weiteren Mann, der aus der Richtung seines Schlafzimmers kam. Nachdem er den zweiten Betrüger ansprach, rannte dieser aus der Wohnung. Nach derzeitigem Stand erbeuteten die beiden Betrüger nichts.

Beide werden wie folgt beschrieben:

Beschreibung der Täter:

Tatverdächtiger 1: -männlich -rund 1,75-1,80 Meter groß -circa 30-35 Jahre alt -korpulente Statur -dunkle Haare -weiße Winterjacke

Tatverdächtiger 2:

-männlich -1,65-1,70 Meter groß -schlanke Statur -dunkel gekleidet

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät:

-Die Stadt kontrolliert keine Heizungen. -Die Stadtwerke kündigen Besuche (z. B. Zählerwechsel, Ablesungen, Wartungsarbeiten) schriftlich bzw. über die örtliche Presse an. Kommt jemand unangekündigt, ist Vorsicht geboten. -Lassen Sie sich Mitarbeiterausweise zeigen. -Lassen Sie niemanden hinein, auch, wenn die vermeintlichen Mitarbeiter Druck aufbauen. -Echte Stadtwerke-Mitarbeiter drängen nicht und akzeptieren, wenn Sie erst Rücksprache halten wollen. -Im Zweifel die Telefonnummer der Stadtwerke selbst heraussuchen (nicht die, die die Person vor Ort angibt) und dort nachfragen, ob ein Einsatz angekündigt ist. -Lassen Sie die Personen vor der Tür stehen und schließen Sie die Haustür. Das ist nicht unhöflich. -Fühlen Sie sich bedroht: Rufen Sie laut um Hilfe und wählen Sie im Notfall die 110.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell