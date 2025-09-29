PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wetmarstraße/ Falsche Stadtmitarbeiter

Coesfeld (ots)

Zwei Betrüger gaben sich am Freitag (26.09.25) als Mitarbeiter der Stadt Coesfeld aus. Gegen 13.30 Uhr klingelten sie bei einem 86-Jährigen an der Wetmarstraße. Die Täter gaben an, nach der Heizung schauen zu müssen. Einer begleitete den Senior in dessen Wohnung. Die Wohnungstür blieb offen. Zunächst führte der 86-Jährige den Mann zur Heizung. Anschließend begaben sich beide in einen Raum, der sich unmittelbar neben der Wohnungstür befindet. Der Unbekannte hatte ein Formular dabei, auf welchem der Coesfelder zweimal unterschreiben sollte, was er auch tat.

Nach rund fünf Minuten verließ der Täter die Wohnung. Einige Sekunden später sah der Senior einen weiteren Mann, der aus der Richtung seines Schlafzimmers kam. Nachdem er den zweiten Betrüger ansprach, rannte dieser aus der Wohnung. Nach derzeitigem Stand erbeuteten die beiden Betrüger nichts.

Beide werden wie folgt beschrieben:

Beschreibung der Täter:

Tatverdächtiger 1: -männlich -rund 1,75-1,80 Meter groß -circa 30-35 Jahre alt -korpulente Statur -dunkle Haare -weiße Winterjacke

Tatverdächtiger 2:

   -männlich -1,65-1,70 Meter groß -schlanke Statur -dunkel gekleidet

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät:

   -Die Stadt kontrolliert keine Heizungen. -Die Stadtwerke kündigen 
Besuche (z. B. Zählerwechsel, Ablesungen, Wartungsarbeiten) 
schriftlich bzw. über die örtliche Presse an. Kommt jemand 
unangekündigt, ist Vorsicht geboten. -Lassen Sie sich 
Mitarbeiterausweise zeigen. -Lassen Sie niemanden hinein, auch, wenn 
die vermeintlichen Mitarbeiter Druck aufbauen. -Echte 
Stadtwerke-Mitarbeiter drängen nicht und akzeptieren, wenn Sie erst 
Rücksprache halten wollen. -Im Zweifel die Telefonnummer der 
Stadtwerke selbst heraussuchen (nicht die, die die Person vor Ort 
angibt) und dort nachfragen, ob ein Einsatz angekündigt ist. -Lassen 
Sie die Personen vor der Tür stehen und schließen Sie die Haustür. 
Das ist nicht unhöflich. -Fühlen Sie sich bedroht: Rufen Sie laut um 
Hilfe und wählen Sie im Notfall die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:39

    POL-COE: Senden, Anton-Aulke-Ring / Wohnungseinbruch

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 26.09.2025, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr, hierzu hebelten sie zunächst erfolglos an der Eingangstür, gelangten dann aber über eine rückwärtig gelegenes Fenster ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:29

    POL-COE: Olfen, Alter Postweg / Unfallflucht - Zeugen und Fahrer gesucht!

    Coesfeld (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer aus Witten befuhr am 28.09.2025, gegen 15.40 Uhr, die Straße "Alter Postweg" in Olfen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, der seinerseits zu weit rechts fuhr und mit dem 18-Jährigen kollidierte. Dabei wurden an beiden Autos die linken Außenspiegel beschädigt. Da der Wittener zum ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:14

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Pastorskamp /

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am 26.09.2025, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.50 Uhr, den schwarzen Nissan, einer 23-jährigen Bochumerin auf dem Pastorskamp in Nottuln, Appelhülsen. Anschließend flüchtete dieser von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzugehen und eine sofortige Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren