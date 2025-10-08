Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zum Diebstahl angestiftet - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am 7. Oktober stellten Bundespolizisten einen 13-Jährigen und eine 15-Jährige nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof.

Gegen 19:30 Uhr kontrollierten die Beamten die beiden, nachdem die Einsatzkräfte die Meldung über den Ladendiebstahl erhielten.

Sie belehrten die Deutschen und der 13-Jährige gab an, dass er durch die 15-Jährige angestiftet worden sei. Er entwendete daraufhin Hygieneartikel für Frauen. Die Essenerin äußerte sich nicht zum Sachverhalt.

In der Bundespolizeiwache kontaktierten die Uniformierten die Erziehungsberechtigten.

Nach Rücksprache mit diesen durfte die Deutsche die Wache selbstständig verlassen. Die Eltern des jungen Esseners holten ihn von der Dienststelle ab.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell