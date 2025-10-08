Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei findet Drogen nach Fluchtversuch
Bochum (ots)
Am 7. Oktober versuchte ein Deutscher aus einer Kontrolle am Bochumer Hauptbahnhof vor den Beamten zu flüchten. Sie stellten ihn und fanden verbotene Substanzen.
Gegen 16:25 Uhr wollten Einsatzkräfte den 34-Jährigen am Hauptbahnhof Bochum kontrollieren. Als sie ihn ansprachen rannte er unvermittelt los. Die Uniformierten stellten ihn nach kurzem Fluchtversuch und er gab an, dass er Drogen dabeihabe.
Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Tütchen mit Amphetamin und 12 Ecstasytabletten und beschlagnahmten die Betäubungsmittel.
Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Wohnungslose seinen Weg fortsetzen.
Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell