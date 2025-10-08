Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bußgeld nicht bezahlt - Bielefelderin muss drei Tage ins Gefängnis
Bielefeld (ots)
Weil sie länger als zwei Jahre die Zahlung eines Bußgeldes ignoriert hatte und zudem einer Ladung zum Haftantritt nicht nachkam, haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dienstagmorgen eine 63-jährige Bielefelderin verhaftet.
Bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof Bielefeld stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl gegen die Frau erlassen hat. Das Amtsgericht Bielefeld hatte wegen des Zahlungsversäumnisses eine Erzwingungshaft von drei Tagen angeordnet.
Da die deutsche Staatsangehörige das Bußgeld in Höhe von 150 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde sie für die nächsten drei Tage in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
