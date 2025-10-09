Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flaschenwurf im Dortmunder Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 8. Oktober meldete ein Bahnmitarbeiter einen aggressiven Mann im Hauptbahnhof. Nach mehreren Tritten gegen einen stehenden Zug und dem Wurf einer Glasflasche stellten Bundespolizisten den polnischen Staatsbürger.

Gegen 22:00 Uhr meldete der 37-jährige Zeuge, dass er soeben beobachtet habe, wie ein Mann aggressiv gegen einen stehenden Zug trat und sich lautstark aufregte. Der Mann verließ den Bahnsteig zu Gleis 26/31 und warf dabei eine Glasflasche in Richtung Aufzug. Die Flasche verfehlte einen weiteren Reisenden, der neben dem Aufzug stand, nur knapp. Verletzt wurde dieser zum Glück nicht.

Die Einsatzkräfte stellten den 45-Jährigen am Nordausgang des Bahnhofs. Mit dem Sachverhalt konfrontiert und nach erfolgter Belehrung äußerte sich der in Selm Wohnende nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Beamten sicherten die Daten des bereits polizeibekannten Mannes. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen.

Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial des Hauptbahnhofs und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell