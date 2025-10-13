Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitskotrolle - über 250 Fahrer zu schnell unterwegs.
Saalfeld (ots)
Am Sonntag, dem 12.10.2025 in der Zeit von 10.00 - 21.00, führten Polizeibeamte in Wöhlsdorf (B85) in Richtung Saalfeld, Geschwindigkeitsmessungen durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 60km/h. Bei der Messung stellten die Beamten über 250 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die höchstgemessene Geschwindigkeit war 110 km/h.
