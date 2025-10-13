LPI-SLF: Geschwindigkeitskotrolle - über 250 Fahrer zu schnell unterwegs.

Königsee (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 20.00 kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei einen 40-jährigen PKW-Fahrer in der Dr.-Dinkler-Allee in Königsee. Bei der Verkehrskontrolle stellten sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Meth-Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur ...

