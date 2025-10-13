PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung unter fünf Personen- Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung

Pößneck (ots)

Am Samstagabend kam es zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung in Pößneck. Insgesamt fünf Männer im Alter zwischen 18-30 Jahren gerieten vor einem Imbiss in der Saalfelder Straße aus unbekannter Ursache in Streit. Anschließend kam es innerhalb der Gruppe zu wechselseitigen Körperverletzungen, sodass polizeiliche Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte geführt werden. Glücklicherweise wurde niemand schwerer verletzt, durch den Polizeieinsatz konnten die Streitparteien dann getrennt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 10:43

    LPI-SLF: Verkehrskontrollen im Landkreis Sonneberg

    Sonneberg/Steinach (ots) - Am 11.10.2025 gegen 21:45 Uhr wurde in Steinach ein Pkw angehalten. Der Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Bei Überprüfung der Fahrerlaubnis wurde bekannt, dass der Fahrer keine Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:16

    LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherungsschutz

    Saalfeld (ots) - In der Nacht zu Samstag wurde in der Pestalozzistraße in Saalfeld der Fahrzeugführer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keine aktuelle Haftpflichtversicherung besteht. Weiterhin wurde bei dem 48-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Es wurde eine ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 09:36

    LPI-SLF: Verkehrsunfall / E-Bike-Fahrer schwer verletzt

    Rudolstadt (ots) - Am Samstag gegen 18:30 Uhr ereignete sich im Rudolstädter Ortsteil Unterpreilipp ein Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines E-Bikes befuhr die Ortslage aus Richtung Rudolstadt kommend in Richtung Schwarza. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Gartenzaun und kam hierdurch zu Fall. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren