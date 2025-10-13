Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung unter fünf Personen- Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung

Pößneck (ots)

Am Samstagabend kam es zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung in Pößneck. Insgesamt fünf Männer im Alter zwischen 18-30 Jahren gerieten vor einem Imbiss in der Saalfelder Straße aus unbekannter Ursache in Streit. Anschließend kam es innerhalb der Gruppe zu wechselseitigen Körperverletzungen, sodass polizeiliche Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte geführt werden. Glücklicherweise wurde niemand schwerer verletzt, durch den Polizeieinsatz konnten die Streitparteien dann getrennt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell