Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall
E-Bike-Fahrer schwer verletzt
Rudolstadt (ots)
Am Samstag gegen 18:30 Uhr ereignete sich im Rudolstädter Ortsteil Unterpreilipp ein Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines E-Bikes befuhr die Ortslage aus Richtung Rudolstadt kommend in Richtung Schwarza. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Gartenzaun und kam hierdurch zu Fall. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.
