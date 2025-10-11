Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe stehlen Kanaldeckel

Pößneck (ots)

Zwischen dem 09.10.2025, 19:00 Uhr und dem 10.10.2025, 06:00 Uhr befuhren bislang unbekannte Täter mit einem Transporter oder kleineren Lkw zwischen dem KomBus-Gelände und einem Firmengelände einer Baufirma im Gewerbegebiet in der Naßäckerstraße in Pößneck, um sich den späteren Tatort zu nähern. Nachdem die Umfriedung des Firmengeländes gewaltsam geöffnet worden war, befuhren die Täter das Filialenareal eines der größten Bauunternehmen Europas. Dort wurden insgesamt sechs gusseiserne Kanaldeckel im Wert von ca. 7.200,- EUR entwendet. Das Beutegut hatte ein Gewicht von ca. 900kg. Hinweise zu der Diebstahlshandlung, den Tätern, deren Lkw bzw. Kleintransporter und/oder den Verbleib der Kanaldeckel nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

