Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Föritztal (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025, gegen 07.00 Uhr kam es auf der Straße zwischen Judenbach und Jagdshof zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, anschließend mit einem Baum am Fahrbahnrand. Durch die Wucht der Zusammenstöße wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten fest, dass der 30-jährige mit über 0,8 Promille alkoholisiert unterwegs war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde vor Ort eingezogen. Aufgrund des Unfalls wurde die entsprechende Straße bis 09.15 Uhr voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

