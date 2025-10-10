Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Saalfeld/Leutenberg (ots)

Bei zwei Verkehrskontrollen am Donnerstag, den 09.10.2025, stellten Polizeibeamte in Saalfeld und Leutenberg zwei Fahrer fest, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen und somit nicht fahrtüchtig waren. Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Albert-Schweitzer-Straße in Saalfeld einen 28-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf THC reagierte. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Etwa zwei Stunden später, gegen 23.00Uhr, wurde in der Wurzbacher Straße in Leutenberg ein 68-jähriger Autofahrer angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde vor Ort eingezogen. Beide Fahrer wurden durch die Beamten zu einer Blutprobenentnahme ins Krankenhaus begleitet.

