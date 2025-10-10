PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Saalfeld/Leutenberg (ots)

Bei zwei Verkehrskontrollen am Donnerstag, den 09.10.2025, stellten Polizeibeamte in Saalfeld und Leutenberg zwei Fahrer fest, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen und somit nicht fahrtüchtig waren. Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Albert-Schweitzer-Straße in Saalfeld einen 28-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf THC reagierte. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Etwa zwei Stunden später, gegen 23.00Uhr, wurde in der Wurzbacher Straße in Leutenberg ein 68-jähriger Autofahrer angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde vor Ort eingezogen. Beide Fahrer wurden durch die Beamten zu einer Blutprobenentnahme ins Krankenhaus begleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 04:23

    LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

    Schleiz (ots) - Am Donnerstag, den 09.10.2025 gegen 21:45 Uhr wurde in der Industriestraße in Schleiz ein 30-jähriger Dacia-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorzeigen konnte. Grund: Der Führerschein wurde ihm aufgrund Trunkenheit bereits vor einer Woche entzogen. Auch die Fahrtauglichkeitsüberprüfung verlief nicht ohne Vorkomnisse. Ein ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 04:09

    LPI-SLF: Alkoholsierter Fahrzeugführer in Schleiz

    Schleiz (ots) - Bei einem 44-jährigen Audi-Fahrer wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, den 09.10.25 gegen 20:10 Uhr die Fahrtauglichkeit in Schleiz auf dem Komtursteig überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Pößneck durchgeführt. Das Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Rückfragen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:56

    LPI-SLF: Motoradfahrer bei Aufprall schwer verletzt

    Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, den 08.10.2025 gegen 13:00 Uhr, kam es auf der B 85 von Rudolstadt in Richtung Saalfeld, an der Abfahrt zur B 88 Richtung Bad Blankenburg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach der dortigen Ampelkreuzung wechselten einige Fahrzeuge von der B 88 auf die B 85. Ein 40-jähriger Motorradfahrer, bemerkte diese Situation zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden PKW auf. Durch den Aufprall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren