Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (26.09.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften im Bereich der Annastraße. Die Polizei nahm einen 24-Jährigen fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 13.20 Uhr offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen (18 und 22 Jahre alt) und einem Mann. Dieser soll die 18-jährige Frau nach bisherigen Erkenntnissen in einer Wohnung im Zusammenhang mit einer Geldforderung mit einem Messer bedroht haben. Anschließend verlagerte sich die Auseinandersetzung in den Außenbereich, von wo der Mann zunächst flüchten konnte. Die Polizei war umgehend mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Im Rahmen der Fahndung und der parallel dazu laufenden Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte einen 24-Jährigen fest.

Die Hintergründe der Tat und die konkrete Tatbeteiligung der festgenommenen Person sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann befindet sich in Gewahrsam. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nicht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen räuberischer Erpressung und Bedrohung gegen den 24-Jährigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

