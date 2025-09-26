Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (25.09.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Neuhäuserstraße.

Gegen 15.00 Uhr beschädigte der Unbekannte einen Verkaufsautomaten in dem Supermarkt und versuchte dadurch Waren zu entwenden. Als ein Zeuge den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser mit einem Fahrrad.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 1,80m, längere dunkelblonde Haare, Bart, keine Brille, blaue Jacke, schwarzer Rucksack, dunkle Hose, dunkle Sneaker

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell