Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Haunstetten/Siebenbrunn - Am gestrigen Donnerstag (25.09.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Jahnstraße.

Gegen 17.15 Uhr verständigte Zeugen die Polizei und teilten mit, dass sich ein 29-jähriger Mann Zutritt zu einem Wohngebäude verschafft habe. Zudem würden mehrere Gegenstände vor dem Gebäude brennen.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die verbrannten Gegenstände gehörten nach derzeitigen Erkenntnissen dem 29-Jährigen.

Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell