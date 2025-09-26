PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am (25.09.2025) kam es zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch eine 45-jährige Frau am Königsplatz.

Gegen 12.45 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass die 45-Jährige auf der Fahrbahn stehe und den Verkehr zu regeln versuche.

Die Polizeibeamten trafen die Frau vor Ort an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie die Beamten mehrfach. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die Frau in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung gegen die 45-jährige Frau.

