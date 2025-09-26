PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17 / AS Holzweg / FR Norden - Am vergangenen Mittwoch (24.09.2025) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher war offenbar alkoholisiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 54-jährige Mann gegen 22.10 Uhr auf der B17 in Richtung Norden. Als er an der Abfahrt Holzweg die B17 verlassen wollte, stieß er gegen die seitliche Bebauung der Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 54-jährigen Mann. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. Zudem soll ein Autofahrer angehalten und dem Mann geholfen haben. Dieser wird ebenfalls gebeten, sich bei der Autobahnpolizei zu melden.

