Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motoradfahrer bei Aufprall schwer verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, den 08.10.2025 gegen 13:00 Uhr, kam es auf der B 85 von Rudolstadt in Richtung Saalfeld, an der Abfahrt zur B 88 Richtung Bad Blankenburg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach der dortigen Ampelkreuzung wechselten einige Fahrzeuge von der B 88 auf die B 85. Ein 40-jähriger Motorradfahrer, bemerkte diese Situation zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden PKW auf. Durch den Aufprall wurde der 40-jährige schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad und an dem PKW entstanden hohe Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

