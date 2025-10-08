PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbruch in eine Physiotherapie - Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

In der Nacht vom Montag, den 06.10.2025 auf Dienstag, den 07.10.2025 brachen ein oder mehrere unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Physiotherapie im Schlettweiner Steig in Pößneck ein und entwendeten mehrere hundert Euro. Um in das Gebäude zu kommen, wendeten sie Gewalt an. Dadurch haben die Täter einen hohen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Sollten Sie in dieser Nacht etwas mitbekommen haben, zum Beispiel ungewöhnlichen Lärm oder andere Besonderheiten, dann melden Sie sich unter Angabe des Aktenzeichens 0261028/2025 bei der Saalfelder Kriminalpolizei (Tel.: 03672-1464).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

