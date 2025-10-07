Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Gewalttat

Sonneberg (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025 gegen 02.30 Uhr, machte in der Gustav-König-Straße, an der Kreuzung zur Bismarckstraße, in Sonneberg ein 46-jähriger eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Der Mann stand neben einem Rettungswagen und berichtete, dass er soeben eine stark blutende Person auf dem Boden gefunden hat. Er alarmierte sofort die Polizei. Der Verletzte wurde währenddessen bereits von dem Rettungsdienst behandelt. Die verletzte Person war alkoholisiert und sagte gegenüber den Beamten, dass er geschlagen wurde. Weitere Informationen konnte er jedoch nicht geben. Bei den Verletzungen handelt es sich um mehrere stark blutende Kopfverletzungen, welche später im Krankenhaus ärztlich behandelt werden mussten. Ein weiterer Zeuge berichtete, er habe eine Person beobachtet, die sich vom Ort des Geschehens in Richtung der umliegenden Straßen entfernte. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche einen gewaltsamen Streit in den frühen Morgenstunden, am Tag der Deutschen Einheit, in der Gustav-König-Straße oder den anliegenden Straßen mitbekommen haben. Sollten Sie Informationen geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens: 0258020/2025 an die Polizei in Sonneberg (Tel.: 03675/8750).

