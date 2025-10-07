Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Moped stößt mit Fußgängerin zusammen
Pößneck (ots)
Am Montag, den 06.10.2025 gegen 19.00 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer die Neustädter Straße in Pößneck entlang. Kurz vor der Kreuzung zum Bodelwitzer Weg, überquerte eine 47-jährige einen Zebrastreifen. Der Mopedfahrer übersah die Frau und leitete eine Vollbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern. Doch aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte das Moped weg und erfasste die Frau. Diese wurde dabei verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell