LPI-SLF: Moped stößt mit Fußgängerin zusammen

Neustadt an der Orla (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 02.10.2025 gegen 17.00 Uhr bis Montag, den 06.10.2025 gegen 06.00 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung in der Gewerbestraße in Neustadt Orla ein. Die unbekannten Täter begaben sich gewaltsam in das Gebäude und stahlen einen vierstelligen Geldbetrag. Sollten Ihnen an dem Feiertagswochenende etwas ...

mehr