Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrerin leicht verletzt

Teichel/Haufeld (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025, gegen 14.30 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Haufeld und Teichel zu einem Verkehrsunfall. Eine Motorradfahrerin verlor auf verschmutzter Fahrbahn in einer scharfen Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam dabei in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu verhindern, fuhr sie auf eine angrenzende Wiese. Dorf stürzte sie und verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand zudem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

