Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - kurzzeitige Vollsperrung

B282/ A9 (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es kurz vor 15:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 282, nahe der Anschlussstelle Schleiz zur A9 in Fahrtrichtung Berlin, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beachtete ein 38-jähriger Fahrer eines Tesla beim Linksabbiegen in Richtung Berlin den bevorrechtigten Fahrer eines Mercedes nicht. In der Folge kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurden beide Pkw erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn musste die B282 im betroffenen Abschnitt kurzzeitig voll gesperrt werden.

Ein Fahrer sowie insgesamt zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell