Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Anzeigen nach Streitigkeit

Pößneck (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Orlamünder-Straße in Pößneck zu einem Polizeieinsatz, nachdem es zwischen zwei Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten eine Frau und ein 34-jähriger Mann zunächst verbal aneinander. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 34-Jährige unkooperativ und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wehrte sich aktiv gegen die Fesselung. Der Mann stand zum Zeitpunkt des Einsatzes unter leichtem Alkohol- sowie Drogeneinfluss.

Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen erstattet - unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung zum Nachteil der Bewohnerin sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Während des Einsatzes wurde weder der Beschuldigte noch der betroffene Polizeibeamte verletzt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
