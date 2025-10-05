PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 58-Jähriger mit Restalkohol

Saalfeld (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Saale-Orla in Schleiz, Ortsteil Möschlitz einen 58-Jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle der Fahrtauglichkeit wurde unter anderem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab mit 1,14 Promille einen Wert, welcher im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit liegt. Der Fahrzeugführer erklärte sich das damit, dass er am Abend Bier konsumiert hatte. Daher wurde im Anschluss eine beweissichernde Blutentnahme durch einen Arzt im Krankenhaus Pößneck durchgeführt. Neben der Einleitung eines Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

