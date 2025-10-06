Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 20.00 Uhr ereignete sich in der Robert-Koch-Straße in Rudolstadt ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug mit der Aufschrift "Amazon" fuhr rückwärts und stieß dabei gegen einen Anhänger, welcher am Fahrbahnrand stand. Durch den Aufprall wurde der Anhänger gegen einen Gartenzaun geschoben und beschädigt. Der Pflicht, den Schaden dem Eigentümer des Anhängers oder der Polizei zu melden, kam der Fahrer nicht nach. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Wenn Sie Angeben dazu tätigen können, wenden Sie sich bitte unter der Nennung des Aktenzeichens: 0258922/2025 an die Polizei in Saalfeld (Tel.: 03671-560).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell