PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit Folgen

Schleiz (ots)

Am Montag, den 06.10.2025 gegen 15.00 Uhr, standen in der Geraer Straße in Schleiz zwei Autos hintereinander an einer Ampel. Die Fahrer warteten, dass sie weiterfahren konnten. Dies bemerkte ein 46-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf das hinterste Fahrzeug auf. Dieses wurde dadurch auf das davor wartende Auto ausgeschoben. Dabei verletzte sich einer der Fahrzeugführer leicht. Zudem entstand Sachschaden an allen drei Autos. Bei einer anschließenden Atemalkoholkontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Der Test ergab einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille. Gegen den 46-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 10:50

    LPI-SLF: Moped stößt mit Fußgängerin zusammen

    Pößneck (ots) - Am Montag, den 06.10.2025 gegen 19.00 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer die Neustädter Straße in Pößneck entlang. Kurz vor der Kreuzung zum Bodelwitzer Weg, überquerte eine 47-jährige einen Zebrastreifen. Der Mopedfahrer übersah die Frau und leitete eine Vollbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern. Doch aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte das Moped weg und erfasste die Frau. Diese ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:49

    LPI-SLF: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

    Neustadt an der Orla (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 02.10.2025 gegen 17.00 Uhr bis Montag, den 06.10.2025 gegen 06.00 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung in der Gewerbestraße in Neustadt Orla ein. Die unbekannten Täter begaben sich gewaltsam in das Gebäude und stahlen einen vierstelligen Geldbetrag. Sollten Ihnen an dem Feiertagswochenende etwas ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:03

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Rudolstadt (ots) - Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 20.00 Uhr ereignete sich in der Robert-Koch-Straße in Rudolstadt ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug mit der Aufschrift "Amazon" fuhr rückwärts und stieß dabei gegen einen Anhänger, welcher am Fahrbahnrand stand. Durch den Aufprall wurde der Anhänger gegen einen Gartenzaun geschoben und beschädigt. Der Pflicht, den Schaden dem Eigentümer des Anhängers oder der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren