LPI-SLF: Bushaltestellen beschädigt - Zeugen gesucht

Schleiz (ots) - Am Montag, den 06.10.2025 gegen 15.00 Uhr, standen in der Geraer Straße in Schleiz zwei Autos hintereinander an einer Ampel. Die Fahrer warteten, dass sie weiterfahren konnten. Dies bemerkte ein 46-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf das hinterste Fahrzeug auf. Dieses wurde dadurch auf das davor wartende Auto ausgeschoben. Dabei verletzte sich einer der Fahrzeugführer leicht. Zudem entstand Sachschaden an allen drei Autos. Bei einer anschließenden ...

