Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Bushaltestellen beschädigt - Zeugen gesucht
Saalfeld/Rudolstadt (ots)
In der Nacht vom Dienstag, den 07.10.2025 auf Mittwoch, den 08.10.2025 wurden die Bushaltestellen in der Albert-Schweizer-Straße in Saalfeld (Bushaltestelle Albert-Schweizer-Straße 3) und in der Blankenburger Straße in Rudolstadt (Bushaltestelle Dreiklang/ Milchhof) beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerstörten einzelne Glasscheiben der Haltestellen. Wenn Ihnen in dieser Nacht etwas aufgefallen ist, was mit den Sachbeschädigungen zu tun haben könnte, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Saalfeld (Tel.: 03671-560)
