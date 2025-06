Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte schlagen Pkw-Heckscheibe ein und klauen Werkzeug -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. Juni) ist es zu einem Pkw-Aufbruch in der Hofbachstraße gekommen.

Der Geschädigte hatte seinen Mercedes am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen kurz nach 07:05 Uhr zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen hatten. Anschließend entwendeten sie zwei Koffer mit Werkzeugen im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271/7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell