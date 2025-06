Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-Jährigen nach Kfz-Rennen aus dem Verkehr gezogen - #polsiwi

Kreuztal - Ferndorf (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (20. Juni) ist es in Ferndorf zu einer Verfolgungs-fahrt zwischen einer Polizeistreife und einem Audi A 6 gekommen. Letztlich konnte die Fahrt beendet und der Fahrer festgestellt werden.

Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 02:00 Uhr auf der Marburger Straße in Ferndorf unterwegs. Dabei fiel ihnen ein vor ihnen fahrender Audi 6 auf, der offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft in Richtung Kreuztal unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der hochmotorisierte Audi dabei schneller als 100 km/h. In der Folge gaben die Beamten Anhaltzeichen, die der Audi-Fahrer jedoch missachtete. Stattdessen fuhr er zunächst von der Marburger Straße ab in ein angrenzendes Wohngebiet. Auch hier raste er weiterhin mit hoher Geschwindigkeit weiter. Zwischendurch verloren die Einsatzkräfte den A 6 immer wieder kurzfristig aus den Augen. Letztlich ging die Fahrt zurück auf die Marburger Straße in Richtung Hilchenbach. Der Audi verließ abermals die B 508 in ein angrenzendes Wohngebiet, wo das Fahrzeug schließlich stoppte. Die nachfolgende Streife konnte dann noch sehen, wie ein junger Mann auf der Fahrerseite den Audi verließ. Auf Ansprache blieb der Mann vor Ort. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den 19-jährigen Sohn des Halters. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten während der Nachfahrt leiteten die Ordnungshüter ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kfz-Rennens ein. Die Beamten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher. Hinweise auf eine Alkoholisierung und Drogenkonsum lagen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen hat nun das Verkehrskommissariat übernommen.

