Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ausliefererfahrer erbost über Geschwindigkeitsüberwachung

Remda (ots)

Mit einem ordentlichen Schrecken davongekommen sind gestern Nachmittag zwei Mitarbeiterinnen des Rudolstädter Ordnungsamtes. Sie hatten eine Geschwindigkeitsüberwachung in der 30er-Zone vor dem Remdaer Kindergarten installiert, als ein Ausliefererfahrer mit über 50 km/h geblitzt wurde. Verärgert stieg der Mann dann aus, schmiss das Messgerät um und stritt sich mit den beiden Mitarbeiterinnen. Um seine Personalien gegenüber der Polizei zu erfassen versuchten die beiden dann, den Beschuldigten am Wegfahren zu hindern. In dem Zusammenhang fuhr der 25-Jährige mehrfach ruckartig an und stoppte jeweils erst kurz vor den beiden Frauen sein Fahrzeug. Die eingesetzte Polizei konnte den Mann kurze Zeit später noch im Ort feststellen- ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

