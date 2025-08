Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Falscher Bankmitarbeiter ruft an- EC-Karte an Betrüger übergeben.

Schwelm (ots)

Einem falschen Mitarbeiter einer Bank übergab ein 87-jähriger Schwelmer seine EC-Karte, womit kurze Zeit später ein Bargeldbetrag an einem Geldautomaten abgeholt wurde. Der Schwelmer gab im Rahmen der Anzeigenerstattung an, dass er am 04.08.2025, gegen 10:00 Uhr, einen Anruf einer männlichen Person erhalten habe. Diese Person habe sich als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung seiner Bank ausgegeben. Es gebe wohl Sicherheitsprobleme und ungewöhnliche Kontobewegungen, weswegen man seine EC-Karte abholen müsse. Der 87-jährige glaubte der Person, sodass kurze Zeit später eine männliche Person an der Wohnanschrift erschien und die EC-Karte mit Zugangsdaten abholte. Kurz danach wurde an einem Geldautomaten ein niedriger vierstelliger Geldbetrag abgeholt. Die männliche Person, die die Karte abholte, konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 25 Jahre, schlank, 170-175 cm, Kinnbart/ Bart, dunkle Haare, dunkel gekleidet, braune Haut, gebrochene deutsche Sprache

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und macht nochmal ganz deutlich:

- Kein seriöser Bankmitarbeiter wird Sie jemals telefonisch nach sensiblen Informationen fragen. - Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten, Passwörter oder TANs am Telefon oder persönlich weiter. - Wenn Sie unsicher sind, beenden Sie das Gespräch umgehend und rufen Sie Ihre Bank über die offiziell angegebene Telefonnummer an, die auf Ihrer Bankkarte oder der Website zu finden ist

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell