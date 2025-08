POL-EN: Herdecke - Garagenaufbruch im Bausenweg

Herdecke (ots) - Am Freitag, den 01.08.2025, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 29 jähriger Essener mit seinem Fahrrad die Straße "Im Schiffwinkel". Hierbei verkantete sich sein Vorderrad in den dort eingelassenen Schienen, woraufhin er stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallbeteiligte wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

