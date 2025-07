Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Schwerer Verkehrsunfall - Eine Person schwer verletzt

Hattingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden wurden die Beamten am 30.07.2025 gegen 18:30 Uhr gerufen. Auf der Kreuzung Zum Kraftwerk/Henrichs-Allee ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer in seinem Auto eingeklemmt wurde. Laut ersten Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Hattinger mit seinem Volkswagen die Straße "Zum Kraftwerk" in Fahrtrichtung "Am Walzwerk". Aufgrund der "Rechts-vor-links-Regelung" bremste er an der Kreuzung "Zum Karftwerk"/"Henrich-Allee" ab, um eventuell kommenden Verkehrsteilnehmenden die Vorfahrt zu gewähren. Als er die Kreuzung befuhr, kam unvermittelt der 38-jährige Hattinger von links und missachtete die Vorfahrtsregelung. Sein grauer VW kollidierte mit dem VW des 34-Jährigen, kippte auf die Seite und kam auf der Straße zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und zunächst konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Dementsprechend wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum angefordert. Der 38-Jährige wurde im Nachgang schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 34-Jährige verblieb unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt.

