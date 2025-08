POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Hattingen (ots) - Am 27.07.2025 war ein 47-jähriger Sprockhöveler gegen 17 Uhr im Wodantal in Hattingen unterwegs. Er befuhr mit seinem braunen Subaru die Straße in Fahrtrichtung Sprockhövel und gab an, aufgrund eines kurzzeitigen Aussetzers mit der am linken Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke kollidiert zu sein. Da sich während der Sachverhaltsaufnahme der ...

mehr