LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pößneck (ots) - In der Nacht vom Montag, den 06.10.2025 auf Dienstag, den 07.10.2025 brachen ein oder mehrere unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Physiotherapie im Schlettweiner Steig in Pößneck ein und entwendeten mehrere hundert Euro. Um in das Gebäude zu kommen, wendeten sie Gewalt an. Dadurch haben die Täter einen hohen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Sollten Sie in dieser Nacht ...

mehr