Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Neuhaus am Rennweg (ots)
Am Montag, dem 06.10.2025, kam es zwischen 06.30 Uhr bis gegen 15.00 Uhr zu einer Unfallflucht in Neuhaus am Rennweg, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Wenden einen Gitterstabzaun im Brandweg gegenüber dem NORMA-Parkplatz. Dadurch entstand Sachschaden, jedoch entfernte der Unfallverursacher sich pflichtwidrig vom Unfallort. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Sonneberger Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0260732 entgegen.
