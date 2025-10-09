Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugdiebstahl

Rudolstadt (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurde ein in der Rudolstädter Goethestraße abgeparkter PKW gestohlen, sodass nun Zeugen gesucht werden.

Am Mittwochabend hatten die Eigentümer den weißen Jeep mit Rudolstadt-Kreiskennung (Besonderheit: schwarz-weiße Amerika-Flagge auf beiden Vordertüren abgebildet) auf einem Parkplatz in der Goethestraße abgestellt und am Donnerstagmorgen das Fehlen des Fahrzeuges bemerkt. Unbekannte hatten offensichtlich unter Nutzung des keyless-go-Systems den PKW auf unbekannte Art gestohlen. Die beiden vorhandenen Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, es wurde eine Fahndungsausschreibung veranlasst. Zeugen, die in der zurückliegenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0262760 an die Saalfelder Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell