POL-DA: Groß-Gerau: Buskontrollen der Polizei

Kein Fahrzeug ohne Beanstandung

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwochmorgen (21.5.) fanden zwischen 7.00 und 11.00 Uhr in der Wilhelm-Seipp-Straße, am dortigen Buswendeplatz, Kontrollen des öffentlichen Personennahverkehrs statt. Unterstützt wurden die Beamten der Verkehrsinspektion vom Verkehrsplaner der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau. Im Laufe des Morgens unterzogen sie zehn Linienbusse einer gründlichen Verkehrskontrolle, wobei kein Linienbus die Kontrolle ohne Beanstandungen verlassen konnte.

Insgesamt stellten sie neun technische Mängel und fünf fehlende oder nicht vorschriftsgemäße Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel Nothämmer oder Erste-Hilfe-Material fest. Weiterhin wurde in fünf Fällen die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt, wonach den Verantwortlichen der Busunternehmen eine Frist gesetzt wurde, bis zu welcher sie der Polizei die Mängelbeseitigung nachweisen sollten.

Bei einem Linienbus stellten die Ordnungshüter einen größeren Steinschlag in der Frontscheibe fest, der sich im direkten Sichtbereich des Fahrers befand. Auch hier wurde dem Verantwortlichen des Busunternehmens eine Frist gesetzt, um den Schaden zu beheben.

An einem weiteren Bus stellten sie gleich mehrere technische Mängel fest. Das Profil eines Reifens auf der Lenkachse war zur Hälfte nicht mehr vorhanden und es steckte ein Nagel in diesem Reifen. Zudem bemerkten sie an einem weiteren Reifen auf der Antriebsachse mehrere Risse. Zusätzlich waren Teile der Verkleidung nicht mehr ordnungsgemäß befestigt und der Schmierfettbehälter, welcher unter anderem für eine "saubere" Lenkung sorgt, war undicht und leer. Für diesen Bus war die Fahrt aufgrund der vielen Mängel beendet, weshalb er nur noch zur Mängelbehebung ins Depot fahren durfte.

Zum Ende der Kontrollen sensibilisierten sei zwei Busfahrer, ihre Fahrzeugschlüssel nicht stecken zu lassen, wenn sie ihre Pause außerhalb des Buses machen. Ein weiterer Fahrer musste zur Ladungssicherung seine persönlichen Gegenstände aus dem Fußraum entfernen, um ungehindert alle Pedale nutzen zu können.

