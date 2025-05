Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/Gundernhausen: Transporter aufgebrochen

Polizei sucht Täter auf Fahrrad

Roßdorf/Gundernhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte am Donnerstagmorgen (22.5.) mehrfach ein Schneidwerkzeug an einem Transporter in der Straße "An der Hundsmühle" an, um so ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Gegen 2.35 Uhr bemerkte ihn ein Zeuge, woraufhin der Mann vermutlich mit einem Lastenrad Richtung Norden die Flucht ergriff. Zuvor hatte der Täter mehrere Baumaschinen aus ihren Koffern genommen und bereits an seinem Fahrrad verstaut. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro.

Der Mann wird auf 1,80 bis 1,85 Meter groß geschätzt. Er war dunkel gekleidet und hatte ein Lastenrad oder vergleichbares Fahrrad mit Aufbau dabei.

Zeugen, die zum besagten Zeitpunkt etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell