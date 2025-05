Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Eschollbrücken: Polizei sucht Zeugen nach Autoaufbruch

Pfungstadt/Eschollbrücken (ots)

Am Mittwochmorgen (21.5.) erlange die Polizei Kenntnis von einem Autoaufbruch in der Industriestraße. Der Halter hatte das Fahrzeug bereits am vergangenen Mittwochmorgen (14.5.) gegen 10.20 Uhr dort an der Straße abgestellt. Kriminelle hatten in diesem Zeitraum mithilfe eines Hebelwerkzeugs eine Scheibe zerstört, um so eine Tür zu öffnen. Im Inneren bauten sie unter anderem das Navigationsgerät und Teile der Mittelkonsole aus. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von circa 2500 Euro in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell