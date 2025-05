Roßdorf/Gundernhausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter setzte am Donnerstagmorgen (22.5.) mehrfach ein Schneidwerkzeug an einem Transporter in der Straße "An der Hundsmühle" an, um so ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Gegen 2.35 Uhr bemerkte ihn ein Zeuge, woraufhin der Mann vermutlich mit einem Lastenrad Richtung Norden die Flucht ergriff. Zuvor hatte der ...

