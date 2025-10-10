PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholsierter Fahrzeugführer in Schleiz

Schleiz (ots)

Bei einem 44-jährigen Audi-Fahrer wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, den 09.10.25 gegen 20:10 Uhr die Fahrtauglichkeit in Schleiz auf dem Komtursteig überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Pößneck durchgeführt. Das Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

