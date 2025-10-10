Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Alkoholsierter Fahrzeugführer in Schleiz
Schleiz (ots)
Bei einem 44-jährigen Audi-Fahrer wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, den 09.10.25 gegen 20:10 Uhr die Fahrtauglichkeit in Schleiz auf dem Komtursteig überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Pößneck durchgeführt. Das Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.
