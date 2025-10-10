Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Schleiz (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025 gegen 21:45 Uhr wurde in der Industriestraße in Schleiz ein 30-jähriger Dacia-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorzeigen konnte. Grund: Der Führerschein wurde ihm aufgrund Trunkenheit bereits vor einer Woche entzogen. Auch die Fahrtauglichkeitsüberprüfung verlief nicht ohne Vorkomnisse. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Wie auch in der Woche zuvor, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

