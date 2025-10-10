Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Festnahme nach Drogenfund

Pößneck (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025, gegen 01.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Oberer Gartenstraße in Pößneck einen 44-jährigen Mann der mit einem E-Bike unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-jährige Fahrer mehrere Gramm Crystal und Marihuana bei sich hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gera wurde gegen ihn einen Haftbefehl beantragt und die Person wurde festgenommen. Durch das Amtsgericht Rudolstadt wurde dem Haftantrag zugestimmt und die Person wurde inhaftiert. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und nach Abschluss des Strafverfahrens werden diese vernichtet.

