Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit zwei Verletzten

K29/ Rottmar (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden zwei Verkehrsteilnehmerinnen durch einen Unfall am Abzweig Rottmar verletzt. Eine 59-Jährige fuhr mit ihrem Audi die Kreisstraße 29 aus Richtung Bundesstraße 89 in Richtung Rottmar entlang. Auf Höhe einer Haltebucht wollte die Frau zu wenden, scherte nach rechts aus und wendete nach links. Hierbei übersah sie eine dahinter befindliche, in gleicher Richtung fahrende 62-Jährige in ihrem Skoda. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Frauen leichtverletzt uns anschließend ins Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, sodass es zur zeitweisen Straßensperrung kam.

