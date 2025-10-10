Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer ertappt

Pößneck (ots)

Vandalismus und Zerstörungswut kommen leider viel zu häufig vor und zumeist bleiben die Geschädigten auf ihren Schäden sitzen, da es nicht gelingt, den Tätern habhaft zu werden. Anders geschah dies in der zurückliegenden Nacht in Pößneck. Zeugen beobachteten, wie zwei Personen kurz vor Mitternacht gegen geparkte Autos in der Neustädter Straße schlugen und anschließend flüchteten. Durch das "Im-Blick-Behalten" des Duos gelang es der eingesetzten Polizeistreife, die Randalierer zur Rede zu stellen. Eine 33-Jährige kommt so mutmaßlich für eine Beschädigung in Form einer Beule in der Karosserie des betroffenen Suzuki in Betracht. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell