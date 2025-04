Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Trio hält Polizei auf Trab

Malchin (ots)

Am Montagabend (28.04.2025) gegen 20:30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Malchin zu einem Einkaufsmarkt in die Rudolf-Fritz-Straße gerufen. Dort sollen eine Frau sowie zwei männliche Jugendliche geklaut, randaliert und eine Mitarbeiterin bedroht haben. Während die Polizei die Anzeigen dazu aufnahm, erhielt sie den Hinweis, dass eine der Tatverdächtigen, die den Markt bereits verlassen hatten, womöglich hinter dem Einkaufsmarkt steht. Die Beamten prüften den Hinweis und sahen dabei, wie mehrere Personen wegliefen.

Mit Unterstützung von Kräften aus Teterow und Neubrandenburg wurde das Umfeld nach den drei Tatverdächtigen abgesucht. Durch Zeugen erhielten die Beamten den Hinweis darauf, dass sich ein oder mehrere der Verdächtigen in einem Haus im Bereich des Amtsgerichtsplatzes aufhalten sollen. Dort fanden sie zunächst draußen einen 16-jährigen Tatverdächtigen. Der flüchtete, als er durchsucht werden sollte. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestellt werden. Er war alkoholisiert und pustete 1,94 Promille.

Die Beamten umstellten anschließend zunächst ein Wohnhaus am Amtsgerichtsplatz, weil die anderen beiden Tatverdächtigen dort vermutet wurden. Gleichzeitig wurde draußen das Umfeld überprüft. Dabei stellten sie sowohl die Frau als auch den zweiten Jugendlichen fest, die gesucht wurden. Auch diese beiden liefen vor der Polizei weg und mussten verfolgt werden.

Sowohl die 28-jährige Frau, als auch der 17-jährige Jugendliche konnten kurze Zeit später gestellt werden. Beide leisteten erheblichen Widerstand und bekamen Handschellen angelegt.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen an diesem Abend erhärtete sich der Verdacht gegen das Trio, auch für weitere Straftaten wie Einbrüche und Diebstähle in der jüngeren Vergangenheit in Malchin verantwortlich zu sein, so dass eine Vielzahl an Anzeigen gegen alle drei aufgenommen wurde.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell