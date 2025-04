Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Kripo hat erste Hinweise zu Einbruchsserie

Demmin (ots)

Zu einer Einbruchsserie in Demmin ermittelt die Kriminalpolizei seit einiger Zeit auf Hochtouren. Die Ermittler haben bereits sachdienliche Hinweise, Spuren und Erkenntnisse zu den Einbrüchen zusammentragen können. Details können allerdings aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht genannt werden.

Die Kripo rechnet zu der Serie mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Demmin, die insbesondere im März und April begangen wurden, vereinzelt gab es auch Einbrüche im Januar und Februar, die mittlerweile auch dazugezählt werden. Eingebrochen wurde unter anderem in Kirchen/Gemeindehäuser, unbewohnte Wohnungen, eine Anwaltskanzlei, eine Fahrschule. Außerdem wird geprüft, ob auch ein Einbruch in einen Garagenkomplex in Kletzin dazugehört.

Um erste Ermittlungsansätze nicht zu gefährden und an den Tatorten gesicherte Spuren auswerten zu können, hat sich die Polizei mit Einzelheiten zu der Serie überwiegend bedeckt gehalten.

In vielen Fällen wurden die Einbrüche gewaltsam verübt, in dem Türen aufgebrochen oder Fenster zerschlagen worden. Daher werden die Demminer gebeten, bei auffälligen Geräuschen am Abend oder in der Nacht aufmerksam zu sein und im Verdachtsfall eines Einbruchs sofort die Polizei unter 110 zu rufen.

